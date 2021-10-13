Мэр Уфы упразднил пресс-службу и усилил строительный блок

Власти Уфы ввели ряд изменений в структуре администрации города. Начнем с того, что должность заместителя главы администрации по вопросам информационно-аналитического управления, пресс-службы и отдела социальных коммуникаций, по предложению самого мэра Уфы, была упразднена. Так, на место упраздненной должности придет вице-мэр по вопросам комплексного развития территорий и координации строительной деятельности. Известно, что новый заместитель будет заниматься вопросами двух направлений.
Депутаты также сообщили о создании Управления комплексного развития территорий. По словам чиновников, данное решение обусловлено необходимостью как улучшения жилищных условий уфимцев, так и благоустройства для них комфортной среды.
Второе изменение касается упразднения отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений. Согласно решению депутатов, все дела данного отдела переведены в Управление координации строительной деятельности.
Что касается пресс-службы, то ее переименовали в Управление по взаимодействию со СМИ, однако, как сообщили в самой мэрии, отдел пресс-службы в составе Управления все же остается вместе с отделом мониторинга и общественного мнения. Известно, что подчиняться данное управление будет вице-мэру по вопросам взаимодействия с гражданским обществом, кадровому обеспечению, молодёжной политике и спорта.
Отдел социальных коммуникаций перешёл в подчинение Организационному Управлению.
Известно, что несмотря на упразднение некоторых должностей и создание новых управлений, численность работников остается неизменной.