Мэр Уфы упразднил пресс-службу и усилил строительный блок

Что касается пресс-службы, то ее переименовали в Управление по взаимодействию со СМИ, однако, как сообщили в самой мэрии, отдел пресс-службы в составе Управления все же остается вместе с отделом мониторинга и общественного мнения. Известно, что подчиняться данное управление будет вице-мэру по вопросам взаимодействия с гражданским обществом, кадровому обеспечению, молодёжной политике и спорта.