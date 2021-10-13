Эксперт раскритиковал идею блокировать карты по решению ФСБ

По мнению президента Союза адвокатов России Игоря Трунова, идея блокировки банковских карт и счетов на основании решения ФСБ и МВД, включенная в законопроект Росфинмониторинга, является “чрезвычайщиной”. Инициатива, считает адвокат, плоха тем, что не подкрепляется действительностью.

Как заявил Трунов в беседе с NEWS.ru, вместо принятия “драконовских законов” стоит стимулировать профилактическую работу органов правоохранения. По его словам, Росфинмониторинг попытался “перевалить с больной головы на здоровую”. Адвокат отметил: это не тот путь, по которому должно идти цивилизованное государство. “Направление должно быть, как нам стимулировать и как нам улучшить работу правоохранительных органов”, – сказал он. По словам эксперта, маловероятно, что примут этот закон. Он назвал Росфинмониторинг “серьезной конторой, имеющей к законотворчеству весьма опосредованное отношение”. Как отметили в Росфинмониторинге, основной критерий определения безотлагательной ситуации, при которой происходит блокировка карты: возможный вред, потенциальное наступление общественно опасных последствий противоправных деяний.

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