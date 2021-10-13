Депутаты Башкирии представлены в 12 комитетах в новом созыве Госдумы РФ

Депутаты Башкирии представлены в 12 комитетах в новом созыве Госдумы РФ
Депутаты Башкирии представлены в 12 комитетах в новом созыве Госдумы РФ
Вчера, 16:38ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
12 октября, в госдуме состоялось заседание восьмого созыва, на котором депутаты избрали спикера. Им стал Вячеслав Володин.

В 12 комитетах представлены депутаты от Башкирии, среди которых:

Павел Качкаев, комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Ирина Панькина, комитет государственного строительства и законодательства; Александр Ющенко, комитет информационной политики; Иван Сухарев, комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям; Наталья Орлова, комитет по бюджету и налогам; Рифат Шайхутдинов, Рафаэль Марданшин, комитет транспортной инфраструктуры; Курбанов Ризван стал заместителем председателя; Динар Гильмутдинов, комитет безопасности и противодействия коррупции; Владимир Сенин, комитет финансового рынка; Римма Утяшева, комитет охраны здоровья; Рима Баталова, комитет физической культуры и спорта; Эльвира Аиткулова, комитет по просвещению; Зариф Байгускаров, комитет экологии, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось о том, что бывший глава ГИБДД республики Башкортостан вошел в антикоррупционный комитет Госдумы. В своих соцсетях нынешний депутат обратился к аудитории и поблагодарил граждан за доверие.

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