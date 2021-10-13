Депутаты Башкирии представлены в 12 комитетах в новом созыве Госдумы РФ

Павел Качкаев, комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Ирина Панькина, комитет государственного строительства и законодательства; Александр Ющенко, комитет информационной политики; Иван Сухарев, комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям; Наталья Орлова, комитет по бюджету и налогам; Рифат Шайхутдинов, Рафаэль Марданшин, комитет транспортной инфраструктуры; Курбанов Ризван стал заместителем председателя; Динар Гильмутдинов, комитет безопасности и противодействия коррупции; Владимир Сенин, комитет финансового рынка; Римма Утяшева, комитет охраны здоровья; Рима Баталова, комитет физической культуры и спорта; Эльвира Аиткулова, комитет по просвещению; Зариф Байгускаров, комитет экологии, природных ресурсов и охраны окружающей среды.