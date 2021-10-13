Абрамченко: России нужно готовиться к появлению климатических мигрантов

Абрамченко: России нужно готовиться к появлению климатических мигрантов
Абрамченко: России нужно готовиться к появлению климатических мигрантов
Сегодня, 00:39ПолитикаФото: government.ru
Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе выступления на третьем Евразийском женском форуме подчеркнула, что стране нужно готовиться к появлению климатических мигрантов. По ее словам, жители сопредельных государств поедут в Россию, когда на их родине изменится климат.

Авторы телеграм-канала «Мейстер» полагают, что это может стать серьезным вызовом для страны, так как аномальная жара и дефицит воды в скором времени могут склонить к миграции на север миллионы жителей стран Центральной Азии. Отмечается, что по масштабу подобную ситуацию можно будет сравнить с Великим переселением народов, что не может не сказаться на росте цивилизационно-культурных рисков — достаточно взглянуть на Европу и США.

По мнению авторов канала, можно растянуть и даже сократить миграционный поток путем активного участия в энергетических и гидротехнических проектах в той же Центральной Азии. Разумеется, это потребует определенных политических гарантий, чтобы финансовые вложения в регион не ушли «на сторону». Вполне вероятно, что именно так называемая климатическая миграция послужит стимулом для того, чтобы заставить Россию заняться укреплением политических позиций в азиатских республиках СНГ и оказанием помощи в решении их проблем.

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