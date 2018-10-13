Радий Хабиров перед вылетом в Уфу: задач передо мной стоит очень много
ВРИО главы Башкирии дал интервью перед вылетом столицу республики.
Назначенный временно исполняющим обязанности главы Башкирии Радий Хабиров дал перед вылетом в Уфу небольшое интервью журналистам ГТРК Башкортостан, в котором поделился тем, что он видит первоочередными задачами на новом посту.
В частности, г-н Хабиров разделил задачи, стоящие перед ним, на текущие и стратегические. Под текущими задачами он видит решение вопросов жизнеобеспечения региона, в частности, это подготовка к грядущей зиме, которая практически уже наступила, вопросы отопительного сезона.
Под стратегическими задачами ВРИО видит решение проблем экономики: ее развитие, зарплаты жителей республики, проблемы безработицы и т. д.
- Это ответственность за то, чтобы мне всю свою силу и энергию подключить на то, чтобы решать проблемы наших жителей, чтобы жизнь наша становилась лучше, – заявил журналистам телеканала Радий Хабиров.
Напомним, что Рустэм Хамитов заявил о своей отставке в День Республики, 11 октября. Владимир Путин назначил бывшего теперь уже мэра подмосковного города Красногорск временно исполняющим обязанности главы Башкирии. В эти минуты сегодня, 13 октября, в здании Государственного Собрания – Курултая проходит представление Радия Хабирова в качестве ВРИО главы региона.