Радий Хабиров перед вылетом в Уфу: задач передо мной стоит очень много

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Башкирии Радий Хабиров дал перед вылетом в Уфу небольшое интервью журналистам ГТРК Башкортостан, в котором поделился тем, что он видит первоочередными задачами на новом посту.

В частности, г-н Хабиров разделил задачи, стоящие перед ним, на текущие и стратегические. Под текущими задачами он видит решение вопросов жизнеобеспечения региона, в частности, это подготовка к грядущей зиме, которая практически уже наступила, вопросы отопительного сезона.

Под стратегическими задачами ВРИО видит решение проблем экономики: ее развитие, зарплаты жителей республики, проблемы безработицы и т. д.

- Это ответственность за то, чтобы мне всю свою силу и энергию подключить на то, чтобы решать проблемы наших жителей, чтобы жизнь наша становилась лучше, – заявил журналистам телеканала Радий Хабиров.