Радий Хабиров: кадровый потенциал в Башкирии высокий

Во время краткого пресс-подхода после своего представления в качестве ВРИО главы республики, состоявшемся сегодня, 13 октября, Радий Хабиров сообщил, что вопрос о том, кто будет премьер-министром республиканского правительства, ему необходимо осмыслить. Также новый глава региона не исключил кадровые изменения в руководстве республики.

- Относительно потенциала кадров я уже ответил: здесь довольно высокий серьезный кадровый потенциал. Тем не менее, полагаю, это естественно, определенные изменения возможны. В вопросе о премьере (премьер-министр правительства Башкирии, прим.), это то, что мне необходимо осмыслить. У нас время для принятия необходимых решений, – сказал Радий Хабиров.

Также во время пресс-подхода полпред Владимира Путина в ПФО Игорь Комаров пожелал Радию Хабирову и всем жителям республики удачи.