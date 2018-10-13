Радий Хабиров: кадровый потенциал в Башкирии высокий
ВРИО главы Башкирии назвал возможные изменения в кадровом составе республиканского руководства естественными.
Во время краткого пресс-подхода после своего представления в качестве ВРИО главы республики, состоявшемся сегодня, 13 октября, Радий Хабиров сообщил, что вопрос о том, кто будет премьер-министром республиканского правительства, ему необходимо осмыслить. Также новый глава региона не исключил кадровые изменения в руководстве республики.
- Относительно потенциала кадров я уже ответил: здесь довольно высокий серьезный кадровый потенциал. Тем не менее, полагаю, это естественно, определенные изменения возможны. В вопросе о премьере (премьер-министр правительства Башкирии, прим.), это то, что мне необходимо осмыслить. У нас время для принятия необходимых решений, – сказал Радий Хабиров.
Также во время пресс-подхода полпред Владимира Путина в ПФО Игорь Комаров пожелал Радию Хабирову и всем жителям республики удачи.
- Задачи поставленные президентом России, касательно Республики Башкортостан, можно решить, имея профессиональную команду единомышленников, которую Радий Фаритович сформирует. Безусловно, это возможно сделать только при условии консолидации власти, общественности, бизнеса, всех конструктивных сил Башкирии. Я хочу и Радию Фаритовичу и всем вам успехов в решении этих задач, – сказал г-н Комаров.