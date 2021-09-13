Председатель ЦИК по Башкирии отчиталась о подготовке к выборам в регионе

Председатель ЦИК по Башкирии Илона Макаренко сообщила о том, как идет подготовка к Единым дням голосования. Макаренко напомнила, что в этом году выборы будут проходить в течении трех дней – 17,18,19 сентября, каждый день участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов. Все помещения для голосования по словам Макаренко готовы, также в полной мере все участки обеспечены и средствами индивидуальной защиты, для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.