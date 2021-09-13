«Единая Россия» продолжит поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья

«Единая Россия» считает важным разработать базовый стандарт доступности общественных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь медицинских и социальных объектов. Партия ставит задачу привести спортивные объекты к состоянию, которое будет обеспечивать равные возможности для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо также поддержать интернет-проекты с актуальной информацией об объектах инфраструктуры, других местах, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, где они могут заниматься творчеством, саморазвитием и различными видами спорта.