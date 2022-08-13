Стояние под горой: как два года назад в Башкирии спасали шихан Куштау

«Представляете Куштау? Он простирается на четыре с лишним километра. Его подножье омывает Белая. Она, бедолага, и так уже вся заражена, в химии. Когда взбираешься на вершину нашей горы Куштау, там есть место, где можно увидеть сторону „белых морей“, дымку, в которой видны трубы и почти не виден город. Смотришь — это сторона смерти. И одновременно с этого же почти места, если назад податься, видно другую сторону горы, другую часть. С одной стороны вся разбитая, разгромленная — жизнь человеческая нынешняя наша, с другой — эта зелень, эти леса. И представляете, этот барьер в четыре с лишним километра взять и просто разрушить?