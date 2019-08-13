«Будьте более энергичны»: врио главы Башкирии пояснил, чего ждет от главы минэкологии

Сегодня, 13 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров официально объявил о назначении ио министра природопользования и экологии Башкирии Урала Искандарова, работавшего ранее судьей Арбитражного суда РБ.

- Я хотел бы, чтобы ваше ведомство стало более энергичным в решении вопросов защиты интересов республики и ее жителей, - сказал Радий Хабиров в адрес нового министра.

Он напомнил о задержании нелегальных добытчиков плитняка, которые оказались жителями Челябинской области. Директор данной фирмы, как выяснилось, имел судимость за незаконную вырубку леса.

Радий Хабиров довольно жестко сказал, что, с его точки зрения, не стоило доводить ситуацию до состояния, когда такими «бытовыми ситуациями» занимаются на уровне правительства.