Бизнесмен с депутатским мандатом вышел на тропу войны с мэрией Уфы

Компания «Берег», связанная с депутатом столичного горсовета Артуром Хазигалеевым, потребовала заблокировать счета администрации Уфы. Причиной конфликта стал долг в 90 млн рублей, который администрация Уфы никак не выплачивает компании.

Как рассказал «КоммерсантЪ-Башкортостан», соответствующий иск поступил в арбитражный суд. Речь в нем идет о блокировке счетов не только администрации города, но и всех муниципалитетов Уфы до полного погашения долга, как это предписывается Бюджетным кодексом.

Как пояснил сам Артур Хазигалеев, чиновники мэрии предложили ему отложить требование долга на пять лет, однако бизнесмен не согласился с такой постановкой вопроса.