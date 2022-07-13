Депутата Госдумы от Башкирии заподозрили в помощи такси Uber за 300 тысяч долларов

Депутат Госдумы от Башкирии Владимир Сенин, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, получил 300 тысяч долларов от Uber за лоббирование закона о такси. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), Guardian и более 180 журналистов из 29 стран, которые изучили утечку более 124 000 документов, в частности, корпоративные электронные письма за период с 2013 по 2017 года.
Сообщается, что компания Uber для масштабирования своего бизнеса также рассматривала Россию, согласно данным утечки, на которые ссылаются расследователи, руководство видело потенциал в российских городах-миллионниках. В 2015 году был составлен шорт-лист российских миллиардеров, которые помогли бы компании выйти на местный рынок. Так, по информации, представленной в расследовании, компании порекомендовали Владимира Сенина, занимавшего на тот момент должность заместителя председателя правления по связям с органами государственной власти «Альфа-банка».
Предполагалось, что услуги Сенина обойдутся в 650 тысяч долларов, однако позже, как пишет The Washington Post, Марат Муртазин, который был нанят на должность менеджера Uber по взаимодействию с органами власти, поставил под сомнение эффективность работы Владимира Сенина. В конечном итоге контракт на 650 тысяч долларов в июле 2016 года был приостановлен, однако в расследовании отмечается, что за «работу по связям с властями» Сенину якобы заплатили около 300 тысяч долларов. В расследовании также отмечается, что Владимиру Сенину якобы удалось включить ключевые положения в поддержку Uber в федеральный закон о такси, однако законопроект принят не был.
К слову, уже в 2017 году Uber заключила договор о совместном предприятии с компанией «Яндекс».
Напомним, что согласно декларации депутатов Госдумы РФ за 2021 год, Владимир Сенин задекларировал доход более 94 миллионов рублей, что является самым большим заработком среди депутатов Думы от Башкирии.