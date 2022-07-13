Депутата Госдумы от Башкирии заподозрили в помощи такси Uber за 300 тысяч долларов

Речь идет о депутате Госдумы РФ Владимире Сенине, который на тот момент являлся заместителем председателя «Альфа-банка». О этом сообщается в Международном журналистском расследовании на основе утечки 124 000 секретных документов.

Депутат Госдумы от Башкирии Владимир Сенин, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, получил 300 тысяч долларов от Uber за лоббирование закона о такси. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), Guardian и более 180 журналистов из 29 стран, которые изучили утечку более 124 000 документов, в частности, корпоративные электронные письма за период с 2013 по 2017 года. Сообщается, что компания Uber для масштабирования своего бизнеса также рассматривала Россию, согласно данным утечки, на которые ссылаются расследователи, руководство видело потенциал в российских городах-миллионниках. В 2015 году был составлен шорт-лист российских миллиардеров, которые помогли бы компании выйти на местный рынок. Так, по информации, представленной в расследовании, компании порекомендовали Владимира Сенина, занимавшего на тот момент должность заместителя председателя правления по связям с органами государственной власти «Альфа-банка». Предполагалось, что услуги Сенина обойдутся в 650 тысяч долларов, однако позже, как пишет The Washington Post, Марат Муртазин, который был нанят на должность менеджера Uber по взаимодействию с органами власти, поставил под сомнение эффективность работы Владимира Сенина. В конечном итоге контракт на 650 тысяч долларов в июле 2016 года был приостановлен, однако в расследовании отмечается, что за «работу по связям с властями» Сенину якобы заплатили около 300 тысяч долларов. В расследовании также отмечается, что Владимиру Сенину якобы удалось включить ключевые положения в поддержку Uber в федеральный закон о такси, однако законопроект принят не был. К слову, уже в 2017 году Uber заключила договор о совместном предприятии с компанией «Яндекс». Напомним, что согласно декларации депутатов Госдумы РФ за 2021 год, Владимир Сенин задекларировал доход более 94 миллионов рублей, что является самым большим заработком среди депутатов Думы от Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter