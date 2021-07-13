В Башкирии вступил в силу закон об ограничении прав помощников депутатов

В Башкирии вступил в силу закон об ограничении прав помощников депутатов
В Башкирии вступил в силу закон об ограничении прав помощников депутатов
Вчера, 09:47ПолитикаИрина ДеревянчукФото: Яндекс.Дзен
Теперь помощникам депутата должны быть только несудимые граждане России старше 18 лет без права постоянного проживания за рубежом.

Вчера, 12 июля вступил в силу закон, который уточняет правовой статус помощника депутата. Из него следует, что помощником депутата не сможет стать гражданин младше 18 лет, а также имеющий судимость, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Новые требования гласят, что помощник депутата не может быть гражданином другой страны, иметь подданство или вид на жительство иностранного государства, как и любой другой документ, который дает право жить за рубежом на постоянной основе.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания республики отметил, что помощник депутата не может быть «слугой двух господ», ввиду того, что имеет доступ к служебной переписке, документам и справочным материалам в органах власти, содержащим конфиденциальную информацию.

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