В Башкирии переизбрали главу района, где дети учились в коровнике

Главой администрации Куюргазинского района снова назначили Юлая Ильясова. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Решение было принято конкурсной комиссии на заседании Совета муниципального района. — Хочу выразить искреннюю признательность уважаемым депутатам за поддержку и доверие! Что хочется сказать: предыдущие 2 года пролетели как 2 дня. Живя и работая 2 года в районе, конечно же, мое мировоззрение сильно поменялось. Тот радужный, восторженный человек, который пришел 2 года назад в район, стал суровым реалистом. Были ошибки, признаю, было нелегко, но была команда, была поддержка депутатов, была поддержка населения, — написал новый руководитель района. Напомним, Юлай Ильясов покинул пост главы администрации района в июне этого года. Тогда он сообщил, что у него закончился двухлетний срок. В этом же районе в селе Новомусино школьникам приходилось делать уроки в коровнике из-за того, что в населенном пункте не был проведен интернет. Тогда, в декабре 2020 года в сеть попали фотографии и видео из коровника. На них запечатлены дети, сидящие с учебниками, укутанные клеенкой, около костра. Информация быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Министр образования и науки назвал фото фейковыми, а также пригрозил башкирским изданиям разбирательство за публикации. Однако прокуратура Башкирии признала кадры подлинными. Трёх чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов в скором времени сообщил, что ПАО «Башинформсвязь» начал проводить интернет. Позже прокуратура Куюргазинского района требовала рассмотреть вопрос об увольнении Юлая Ильясова. Ведомство в ходе проверки обнаружило факты нарушения антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что в январе 2020 года чиновник устроил родного племянника своей супруги на должность и.о. директора бюджетного учреждения. Благодаря этому целый год не проводился конкурс на поиск нового руководителя. Помимо этого его супруга, несмотря на предупреждение от прокуратуры, продолжала руководить благотворительным фондом. Причиной к утрате доверия чиновника стала также его декларация о доходах. В 2020 году он утаил несколько банковских счетов и свой доход более миллиона рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter