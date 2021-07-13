Известная запретами депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева объявила о замужестве

Известная запретами депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева объявила о замужестве
Известная запретами депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева объявила о замужестве
Вчера, 18:22ПолитикаИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
До этого поста Юмашевой общественность не имела никакой информации о личной жизни Юмашевой.

На своей странице депутат разместила свое фото в подвенечном платье рука об руку с мужем Алексеем и фото рук, украшенных обручальными кольцами. Судя по трогательному тексту о трепетных взаимоотношениях и дате в конце поста, можно предположить, что именно 12 июля 2021 года у Юмашевой состоялась свадьба.

В посте она поделилась личным и рассказала как они с её супругом Алексеем обращаются друг к другу, а также пожелала удачи в личной жизни тем, кто находится в поиске.

– Хочу в этот день пожелать всем, кто ждёт своего счастья, дождаться и встретить единственного, желанного, любимого человека и стать с ним единым целым, потому что сказал Бог: «Нехорошо быть человеку одному», – написала Юмашева.

Заметим, депутат далеко не всегда бывает столь нежна и романтична, так, в конце мая 2021 года Юмашева отличилась на пресс-конференции по безопасности детей в сети предложением ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ и радикального феминизма в соцсетях. К деструктивному контенту Юмашева также отнесла секс-просвещение, пропаганду ранних сексуальных отношений, пропаганду и популяризацию безопасности абортов. Нельзя забывать и о том, что депутат горячо выступала против принятия закона о домашнем насилии и объясняла свою позицию тем, что этот закон способен разрушить традиционные семейные ценности.

В марте 2021 года она предложила запретить аборты в частных клиниках, и проводить процедуру только в государственных медучреждениях. По её мнению, это позволит улучшить статистику по данному показателю и понять причины, по которым женщины решают избавиться от ребенка, а также сократить число криминальных абортов. Депутат также выступила против абортов у несовершеннолетних без согласия родителей и за ужесточение ответственности за рекламу абортов.

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