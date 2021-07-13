Известная запретами депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева объявила о замужестве

Заметим, депутат далеко не всегда бывает столь нежна и романтична, так, в конце мая 2021 года Юмашева отличилась на пресс-конференции по безопасности детей в сети предложением ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ и радикального феминизма в соцсетях. К деструктивному контенту Юмашева также отнесла секс-просвещение, пропаганду ранних сексуальных отношений, пропаганду и популяризацию безопасности абортов. Нельзя забывать и о том, что депутат горячо выступала против принятия закона о домашнем насилии и объясняла свою позицию тем, что этот закон способен разрушить традиционные семейные ценности.