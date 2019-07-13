Выдвинутый кандидат Владимир Барабаш прошел проверку подписей в свою поддержку

Накануне, 12 июля, стало известно, что Центризбирком Башкирии проверил подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидата на пост главы республики Владимира Барабаша, которого выдвинула на выборы партия «Гражданская сила». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Пока на выборах главы Башкирии зарегистрирован врио главы Башкирии Радий Хабиров, выдвинутый «Единой Россией».

Сегодня в 13.00 в ЦИК РБ пройдет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы о регистрации еще трех кандидатов в главы РБ – Ивана Сухарева (ЛДПР), Юнира Кутлугужина (КПРФ) и Юрия Игнатьева (Справедливая Россия).

На очереди – рассмотрение документов и других кандидатов: Зульфии Гайсиной (Яблоко), Рафиса Кадырова (Патриоты России), Сании Тимасовой (Зеленые), Рамили Саитовой (Российская социалистическая партия) и Владимира Кобзева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).