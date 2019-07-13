Зарегистрированы еще три кандидата в главы Башкирии
13 июля, 14:29ПолитикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев и Юрий Игнатьев получили удостоверения кандидатов на пост главы республики.
Сюжеты: Выборы-2019
Сегодня, 13 июля, Центризбирком Башкирии зарегистрировал в качестве кандидатов в главы Башкирии Юнира Кутлугужина, выдвинутого от КПРФ, а также Ивана Сухарева (ЛДПР) и Юрия Игнатьева (Справедливая Россия).
Ранее удостоверения кандидата получил Радий Хабиров, выдвинутый от «Единой России».
Пока неизвестна участь остальных кандидатов. Своей очереди ждут другие кандидаты: Владимир Барабаш (Гражданская сила), Зульфия Гайсина (Яблоко), Рафис Кадыров (Патриоты России), Сания Тимасова (Зеленые), Рамиля Саитова (Российская социалистическая партия) и Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей