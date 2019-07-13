Зарегистрированы еще три кандидата в главы Башкирии

Сегодня, 13 июля, Центризбирком Башкирии зарегистрировал в качестве кандидатов в главы Башкирии Юнира Кутлугужина, выдвинутого от КПРФ, а также Ивана Сухарева (ЛДПР) и Юрия Игнатьева (Справедливая Россия).