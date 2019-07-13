Ожидания vs реальность: как изменился государственный облик Башкирии за век

Как известно, после Февральской революции в регионе началось Башкирское национальное движение за создание национально-территориальной автономии. В конце 1917 года появился Башкурдистан: так назвали башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губерний, которую провозгласили автономной частью свежепостроенной Российской республики. Это вполне укладывалось в принцип свободного самоопределения наций, провозглашенному в «Декларации прав народов России» — ее приняли за несколько недель до этого.

В январе 1918 года представитель Башкирского центрального шуро Шариф Манатов в Петрограде встретился с Лениным, чтобы добиться признания автономии со стороны Советов. «Мы не признаем башкирское движение контрреволюционным, направленным против нас… Мы считаем, что национальные движения народов Востока вполне естественны и очень нужны», — сказал Ленин.

Но слова с делом разошлись, автономия не была признана Советами, а члены башкирского правительства — арестованы. Гражданская война и интервенция усилили неразбериху в регионе. В конечном счете на территории Башкирии произошел военный переворот под предводительством адмирала Колчака, который хотел продолжить ликвидацию прежнего Башкирского правительства. Те, в свою очередь, решили заключить соглашение с советской властью. В этот раз общий язык все-таки был найден — 20 марта 1919 года было подписано «Соглашение центральной Советской власти с Башкирским Правительством о Советской Автономной Башкирии».

Демонстрация уфимских рабочих в поддержку советской власти, начало ХХ века. Фото: vk.com/oldufa

Если коротко, в этом документе описываются границы новой автономной территории, административное деление республики, которая становится федеративной частью РСФСР. Все железные дороги, заводы и рудники на территории республики остаются в непосредственном ведении центральной Советской власти. Также определяется структура, управление, вооружение и содержание башкирской армии — для борьбы «как с Российской, так и мировой контрреволюцией». Один из параграфов закрепляет финансовую поддержку республики в области «организации Советской власти и проведения культурно-просветительных мер в стране» со стороны РСФСР. Временной столицей республики становилось Темясово (статус сохранился до июня 1920 года).

Фактически это соглашение свидетельствовало о признании автономии Башкурдистана, который был преобразован в Башкирскую Советскую Республику. Но, как говорится, был нюанс. Как подчеркивает историк Салават Касимов в статье «Государственность Башкортостана в ХХ веке», лидеры Башкирского национального движения хотели видеть республику, обладающую реальной экономической самостоятельностью со своей армией, самостоятельно поддерживающую внешнеполитические и экономические связи с другими странами. Существовали даже проекты интеграции с Казахстаном и Туркестаном на федеративных началах.

— К сожалению, уже в течение 1918–1920 гг. в стране возникла монополия одной партии — большевиков — на государственную власть, — отмечает историк. — В то же время власть местных (национальных) государственных органов переходила к центру, все более превращаясь в формальность. Эта тенденция … практически лишила их самостоятельности и превратила в обычные административно-территориальные единицы.

Собственно, все последующие этапы национально-государственного строительства в советской Башкирии, как и в других национальных регионах, в основном проводились по сценарию центральных властей.

Титульный лист соглашения 1919 года, положившего начало Республике Башкортостан Фото: cyberleninka.ru

Тем не менее в политическом плане новая республика означала, что башкирский народ стал политически организованной нацией. Историки отмечают, что именно автономия помогла объединить 87% башкир и способствовала формированию их в самостоятельную нацию. В конечном счете это помогло расширить экономические и культурные связи, укрепить этническое самосознание национальности. Не могло это не отразиться и в социально-экономической сфере. И если дореволюционная Башкирия представляла собой одну из отсталых в промышленном отношении окраин страны, где занимались преимущественно земледелием, то за 70 лет существования БАССР объем промышленной продукции в регионе вырос в 1216 раз.

— Национальное-государственное строительство проходило в условиях федерализма в сочетании с унитаризмом, руководящей ролью КПСС, что обусловило партийно-государственную природу управления, ее всеохватывающий контроль. Внешне казалось, что автономные республики имеет все признаки государства… Но правовой статус республики почти приравнивался к национально-культурной автономии, т. е. был ограниченным, — считает Салават Касимов.

Историки Салават Касимов и Радик Багаутдинов отмечают, что БАССР по территории, экономическому потенциалу, населению и другим показателям опережала ряд союзных республик, хотя по использованию национального дохода находилась на последних местах. Парадоксальным было то, что около 97% предприятий Башкирской АССР находилось в подчинении союзных и союзно-республиканских министерств, а доля их отчислений в местный бюджет была ничтожно мала. Ограниченные средства в республике выделялись на развитие народного образования, науки, культуры, наблюдалось снижение рождаемости и рост смертности.

В 1990 году принимается Декларация о суверенитете Российской Федерации, через несколько месяцев Верховный Совет БАССР принимает аналогичный документ, провозгласивший право каждого народа на свободное развитие, сохранение и приумножение ценностей национальных культур.

В Приложении к федеративному договору 1992 года было обозначено право республики иметь самостоятельную систему законодательства, судебную систему и прокуратуру, также обозначалось, что земля, недра, природные богатства на территории Башкортостана являются достоянием (собственностью) многонационального народа республики и вопросы владения и пользования ею регулируются законодательством республики. В 1994 был подписан документ, который признавал право РБ самостоятельно решать проблемы, связанные с госустройством, собственностью, бюджетом, законодательством, судоустройством, международной и внешнеэкономической деятельностью. Кажется, автономия, о которой грезили в регионе в начале ХХ века, была законодательно закреплена.

PS Доктор политических наук, член-корреспондент АН РБ Мансур Аюпов подчеркивает, что за последнее десятилетие (июнь 2010 — октябрь 2018) в Башкирии происходит постепенное ограничение ресурсов в условиях централизации налогов и других платежей в федеральный бюджет.

— Происходит усиление кризисных явлений в экономике, особенно в АПК, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, инвестиционной, банковской системе, в сферах демографического развития, здравоохранения, образщования, культуры. Республика Башкортостан превращается из региона-донора в депрессивную территорию, — считает Мансур Аюпов.