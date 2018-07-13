Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова вошла в медиа топ-50 Совета Федерации

Компания «Медиалогия» подвела рейтинг медиа-активности российских сенаторов в июне текущего года. Лилия Гумерова, представляющая в верхней палате парламента Башкирию и занимающаяся в ней вопросами культуры, науки и образования, заняла в этом рейтинге 36 строчку, улучшив медиа-позицию на 6 пунктов по сравнению с месяцем ранее.

Первую строчку без изменений за месяц занимает спикер палаты Валентина Матвиенко. На втором месте представитель Пермского края и известный телеведущий Алексей Пушков. На третьем – Константин Косачев из Республики Марий Эл. Второй и третий также свои позиции за месяц не изменили.

Из более или менее известных широкой публике сенаторов в июньском топе засветились, в частности, Андрей Турчак – 9 строчка (+7), Людмила Нарусова – 10 место (+3), Елена Мизулина – 12 строчка (+6), «французский сиделец» Сулейман Керимов – сразу 22 строчка после возвращения на родину, один из самых известных критиков Бориса Ельцина в эпоху его президентства Светлана Горячева – 37 строчка (впервые в рейтинге).

Еще один сенатор от Башкирии Рафаил Зинуров оказался человеком не очень медийно активным и как минимум в последние два месяца в данный рейтинг не входит.

Лилия Гумерова в последнее время заметна в медийном поле, в частности, тем, что в начале июля получила из рук Владимира Путина орден за заслуги в укреплении российской государственности, а также тем, что в конце апреля прочитала главе государства стихотворение.