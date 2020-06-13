Глава Башкирии в соцсетях заступился за честных чиновников и осудил негодяев
Радий Хабиров внезапно вступил в полемику с комментатором в соцсети.
Сегодня, 13 июня, пользователи соцсетей получили редкую возможность понаблюдать, как глава Башкирии Радий Хабиров дискутирует в соцсетях со своими подписчиками.
Полемика развернулась под опубликованным в Фейсбуке видеороликом о том, как глава региона готовит плов. Радий Хабиров шутливо пообещал, что после отставки, возможно, станет поваром. Он тут же посоветовал чиновникам иметь две-три запасные специальности.
Кое-кто из подписчиков не упустил случая съязвить, что чиновники предпочитают поменьше работать и побольше получать.
К удивлению подписчиков Радий Хабиров, у которого сегодня явно выходной вступил в диалог и заявил, что подавляющее большинство знакомых мне чиновников делает тяжелую работу за небольшую зарплату.
- Есть и негодяи, но они рано или поздно себя выдают, и мы с ними прощаемся, — уточнил Радий Хабиров.