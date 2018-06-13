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В Туймазах прошёл митинг протеста против переселения в новое жилье
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Туймазах прошёл митинг протеста против переселения в новое жилье

Сегодня, 13:15ПолитикаЭмиль МусинФото: Эмиль Мусин
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