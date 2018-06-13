В Туймазах прошёл митинг протеста против переселения в новое жилье

В башкирском городе Туймазы на площади Октября три дня назад прошёл митинг граждан, расселяемых из аварийного жилья в новый микрорайон «Чулпан-2».

- В чём проблема? – обратился наш корреспондент к недовольным, которых собралось около 50 человек.

– Нас расселяют к чёрту на кулички, далеко от поликлиники и центра города жить возле конюшни, – сообщила женщина, выкрикивая лозунги о коррупции местных властей. – Нам не сказали изначально, что сюда переселят. Никто не хочет жить в «Чулпане-2».

– Как прокомментируете столь громкие заявления о коррупционной схеме? – обратились мы к главе администрации города Туймазы Эдуарду Рахматуллину.

– Законность и правильность расселения не раз проверялись прокуратурой, - ответил он. - Каких-либо нарушений не выявлено. Не было тайной, что часть расселяемых жильцов будет направлена в новый микрорайон, находящийся в черте города.

- Кстати, новая предлагаемая жилплощадь в сумме будет больше занимаемой прежде на 1500 кв м, - отметил Эдуард Рахматуллин. - По закону, не согласные могут обратиться в суд за положенной компенсацией. Из 284 расселяемых 35 собственников так и поступили, затем 10 из них отозвали иски. Сейчас в суде рассматриваются 25 заявлений на предоставление компенсаций.

- Замечу, что компенсация может быть ниже реальной рыночной стоимости жилья в Чулпане-2, - добавил он. - Но после вынесение судебного приказа, как говорится, «отмотать» ситуацию назад будет нельзя.

Представитель застройщика объяснил, что в процессе расширения микрорайона «Чулпан-2» небольшая конюшня будет снесена.

Мы пообщались с жителями «Чулпана-2», купивших там квартиры по коммерческой стоимости.

– Так ли плохо здесь жить?

– Нет. Я пенсионер и прожил на проспекте Победы больше года. Тут работает магазин, автобус ходит 6 раз в день, как по часам. Говорят, мол, что далековато до поликлиники, но от улиц Луначарского, Кошевого (старые расселяемые дома) до нее тоже надо было ехать на автобусе. Что изменилось-то? От подъезда нашего дома до центрального рынка (центр города) около четырёх километров. Мои внуки играют здесь на крытой баскетбольной площадке, с резиновым покрытием, сделанной по сочинскому проекту, абсолютно безопасной. Не надо бояться, что дети выбегут под колеса машин. В городе-то вообще играть негде!

– Здесь у всех свои авто и до центра ехать минуты три, работает небольшой магазин со всем необходимым, – рассказывает другая жительница. – У меня в счет оплаты новой двушки приняли комнату в общежитии по нормальной цене. Не знаю, кто и где в округе может предложить такие условия? Здесь даже из Татарии квартиры люди покупают.

– Запах конюшни не беспокоит?

– Нет. Тут тихо, нет пьяных посиделок, вандализма, засилья машин. Возле дома брусчатка, скамейка, урны, газоны и за полтора года ничего не сломали, всегда чисто убирают дворники. С лифтами – все в порядке. Единственное, надо скорее заасфальтировать подъезд к домам, он пока грунтовый. Скоро введут в эксплуатацию новый детсад, его из окна дома видно. Говорят, также подключат видеонаблюдение в подъездах. Это современный квартал со специальными парковками для транспорта. Я понимаю, что многим хочется жить там, куда они укажут пальцем, но в Туймазах места для строительства жилья почти не осталось. Город будет прирастать микрорайоном «Чулпан-2». Застройщик вложил сюда огромные средства в подстанцию, котельную, канализацию. Я сначала выяснила, когда их сдадут в эксплуатацию, и только потом пошла покупать здесь квартиру.