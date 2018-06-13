Парламент Башкирии предложил ужесточить закон о продаже алкоголя

Депутаты Госсобрания Башкирии подготовят поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

- Суть изменений сводится к запрету на выдачу одновременно по одному месту лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - уточнили в пресс-службе. - Соответствующую законодательную инициативу планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании республиканского парламента.

– В настоящее время федеральный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени нередко преодолевается путем имитации оказания услуг общественного питания, - прокомментировал будущую законодательную инициативу председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. - При этом алкогольная продукция продается в неприспособленном для этих целей торговом зале стационарного торгового объекта под видом «закусочных», «рюмочных», «буфетов», «баров».

Пока в законе нет сдерживающих такую ситуацию норм, объясняет спикер башкирского парламента.

- Во-первых, зал объекта общественного питания может фактически совпадать с залом розничной торговли, во-вторых, деятельность в сфере общественного питания носит заявительный характер, - говорит Константин Толкачев. - Жестких требований к таким типам заведений общественного питания, как «бар» и «буфет» не предусмотрено. Они могут быть организованы в предприятиях розничной торговли.

В июле 2016 года законодатели разделили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на два типа лицензий: на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Но предприниматели просто стали приобретать две лицензии вместо одной – по одному и тому же адресу.