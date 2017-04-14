В МВД сообщили, сколько человек праздновали День России

В различных праздничных мероприятиях участвовали более семи миллионов человек.

Более семи миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России в стране, сообщила «Интерфаксу» в конце дня, 12 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- По состоянию на 20.30 во всех регионах страны в праздничных мероприятиях - шествиях, концертах и фестивалях, приняло участие свыше 7 млн человек, - сказала она.

По ее словам, праздник не был ничем омрачен, нарушений общественного порядка и ЧП во время праздничных торжеств не было.

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