В МВД сообщили, сколько человек праздновали День России
Сегодня, 11:31ПолитикаРустэм БашкирцевФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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В различных праздничных мероприятиях участвовали более семи миллионов человек.
Более семи миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России в стране, сообщила «Интерфаксу» в конце дня, 12 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.
- По состоянию на 20.30 во всех регионах страны в праздничных мероприятиях - шествиях, концертах и фестивалях, приняло участие свыше 7 млн человек, - сказала она.
По ее словам, праздник не был ничем омрачен, нарушений общественного порядка и ЧП во время праздничных торжеств не было.
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