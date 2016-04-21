В Башкирии осудили бывшего главу Балтачевского района

Экс-глава и управляющий делами муниципалитета получили землю стоимостью 600 тысяч рублей.

Бывший глава администрации Балтачевского района Марсель Закиров и бывший управляющий делами муниципалитета Дамир Гареев осуждены по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным суда, в октябре 2015 года злоумышленники изъяли земельный участок площадью 33 сотки стоимостью 600 тысяч рублей из пользования библиотечного объединения, разделили землю «по-братски» и обеспечили её льготное предоставление своим семьям. При этом на строительство библиотеки, которую планировали возвести в селе Старобалтачево на этом земельном участке, уже было потрачено 2,5 миллиона рублей бюджетных средств на проектирование помещений.

Подсудимые не признали свою вину. Суд приговорил Закирова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, Гареева - к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Оба бывших чиновника два года не смогут занимать должности в органах местного самоуправления.

Марсель Закиров на должности главы администрации Балтачевского района Башкирии работал в 2014-2016 годах. Ранее он в СМИ заявлял, что уголовное дело на него заведено из-за его позиции по одному из строительных контрактов.

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