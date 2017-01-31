Госсобрание Башкирии назначит членов Центральной избирательной комиссии

Завтра, 14 июня, в рамках очередного пленарного заседания Госсобрания Башкирии состоится рейтинговое голосование, на котором депутатам предстоит избрать 6 новых членов Центральной избирательной комиссии республики.

Свои разъяснения по порядку формирования комиссии дал спикер республиканского парламента Константин Толкачев:

– В соответствии с действующим законодательством состав Центральной избирательной комиссии формируется из 12 членов с правом решающего голоса. Из них 6 человек назначаются Государственным Собранием и 6 – главой Башкортостана. В связи с тем, что в Государственное Собрание представлено более 6 требуемых для назначения кандидатур, решение будет приниматься путем рейтингового голосования.

Константин Толкачев также пояснил, что в соответствии с требованиями статьи 22 республиканского Кодекса о выборах Госсобрание обязано назначить не менее трех членов ЦИК РБ на основе предложений партий, допущенных к распределению мандатов в Государственной Думе («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), в Государственном Собрании («Единая Россия», КПРФ) и еще одного члена по предложению Центральной избирательной Комиссии Российской Федерации.

Таким образом перечень кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии Башкирии, предложения по которым поступили в парламент региона, выглядит следующим образом:

1. Бикметов Рустем Фанильевич, предложен Центральной избирательной комиссией РБ;

2. Гершов Владимир Иосифович, предложен политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

3. Долматова Марина Борисовна, предложена Центральной избирательной комиссией РФ;

4. Ермолаев Игорь Николаевич, предложен политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

5. Закиров Тагир Шамилевич, предложен Всероссийской политической партией «Союз Труда»;

6. Идиятуллин Сагитзян Хасанович, предложен политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

7. Садыков Вадим Юрьевич, предложен политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

8. Суфиянова Елена Саматовна, предложена Советом муниципального района Учалинский район;

9. Якупова Рузиля Ринафовна, предложена политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые».

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