Александр Сидякин примет участие в праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму

Сегодня, 13 мая, стало известно, что руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин будет принимать участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Уточним, что по итогам праймериз будут определены кандидаты для участия в предстоящих осенью выборах в Госдуму России. - Это обычная организационная работа, чтобы лучше понимать все внутренние процессы, - так прокомментировали участие Сидякина в праймериз в администрации главы региона. Уже известно, что документы для участия в праймериз подали 155 кандидатов. Прием документов продлится до 14 мая, а затем, с 24 мая, начнется онлайн-голосование, которое будет идти до 30 мая. Кстати, у Александра Сидякина есть успешный опыт участия в выборах в Госдуму. Он был её депутатом с 2011 по 2018 годы.

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