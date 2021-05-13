Александр Сидякин примет участие в праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму

Уточним, что по итогам праймериз будут определены кандидаты для участия в предстоящих осенью выборах в Госдуму России.
- Это обычная организационная работа, чтобы лучше понимать все внутренние процессы, - так прокомментировали участие Сидякина в праймериз в администрации главы региона.
Уже известно, что документы для участия в праймериз подали 155 кандидатов. Прием документов продлится до 14 мая, а затем, с 24 мая, начнется онлайн-голосование, которое будет идти до 30 мая.
Кстати, у Александра Сидякина есть успешный опыт участия в выборах в Госдуму. Он был её депутатом с 2011 по 2018 годы.