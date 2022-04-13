Германист Белов объяснил критику лидера ХДС в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца

Германия действительно крайне недовольна сейчас инфляцией и ощутимым подорожанием продуктов питания. Цены на некоторые товары повысились в ФРГ на 20–30 процентов. Немцы не рады, кроме прочего, потокам украинских беженцев. Последние официальные данные свидетельствуют о том, что их в Германии уже свыше 350 тысяч. Между тем, серьезных демонстраций в стране нет, и она продолжает жить привычной жизнью, заявил Белов.