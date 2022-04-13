Германист Белов объяснил критику лидера ХДС в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца

Германист Белов объяснил критику лидера ХДС в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца
Германист Белов объяснил критику лидера ХДС в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца
Вчера, 20:33ПолитикаФото: фрагмент видео
Фридрих Мерц, возглавляющий немецкий «Христианско-демократический союз» (ХДС), является прямым политическим оппонентом канцлера Олафа Шольца. Недавнее высказывание политика прокомментировал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

По мнению германиста, немецкому политику следовало бы привести четкие аргументы, чтобы стала предельно понятной суть предъявляемых им претензий. Владислав Белов сказал об этом в интервью журналистам NEWS.ru.

Российский эксперт прокомментировал заявление Мерца, который потребовал от Шольца донести до немецкого народа всю истину о ситуации, сложившейся в государстве в связи с новыми санкциями в отношении Российской Федерации.

В Германии появилось сегодня довольно много разных острых вопросов, и одним из них является ограничение поставок угля из России. Немецкая сторона открыто говорит сегодня также о вероятных последствиях отказа от российского природного газа. Правительство активно ведет в настоящее время разработку планов по чрезвычайной ситуации на случай реализации сценария с его дефицитом, сообщил германист.

«Какую правду хочет услышать Мерц — вопрос к нему. Это стандартная работа главы оппозиционной фракции. Ничего удивительного, — отметил Белов. — Если бы Мерц конкретно сказал, что ему не хватает в работе правительства, какие меры надо принимать. Пусть делает конкретные заявления от фракции».

Германия действительно крайне недовольна сейчас инфляцией и ощутимым подорожанием продуктов питания. Цены на некоторые товары повысились в ФРГ на 20–30 процентов. Немцы не рады, кроме прочего, потокам украинских беженцев. Последние официальные данные свидетельствуют о том, что их в Германии уже свыше 350 тысяч. Между тем, серьезных демонстраций в стране нет, и она продолжает жить привычной жизнью, заявил Белов.

«Украинские беженцы свободно перемещаются по территории Евросоюза, сколько реально находится в стране — неизвестно, в любом случае меньше, чем в Польше», — констатировал Белов.

По его словам, при всем уважении к беженцам они вызывают у всех не только положительные чувства. Мерц пытается на этом играть с целью повышения собственной популярности, полагает германист.

Напомним, руководитель ХДС Фридрих Мерц сделал ранее заявление о том, что очередные антироссийские санкции на неопределенный период времени оставили позади наивысшую точку благосостояния в Германии. Немецкий политик назвал текущую ситуацию «усложняющейся» и заявил, что Шольцу нужно это признать.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы