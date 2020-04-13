В правительстве Башкирии представили новых глав муниципалитетов
13 апреля, 13:12ПолитикаТатьяна МайороваФото: pravitelstvorb.ru
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Об этом сообщили на оперативке в Кабинете Министров РБ.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 13 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о новых кадровых решениях.
Главой Зилаирского района утвержден бывший руководитель Агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов. Кстати, это его родной район.
Исполняющим обязанности главы города Салавата назначен Игорь Миронов, который ранее был заместителем главы данного муниципалитета.
Его предшественник Динар Халилов, скорее всего, вернется в Уфу. Радий Хабиров отметил, что он остается "в рабочей обойме".
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