В правительстве Башкирии представили новых глав муниципалитетов

Сегодня, 13 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о новых кадровых решениях.

Главой Зилаирского района утвержден бывший руководитель Агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов. Кстати, это его родной район.

Исполняющим обязанности главы города Салавата назначен Игорь Миронов, который ранее был заместителем главы данного муниципалитета.