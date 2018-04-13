Прямая линия с главой Башкирии пройдет 19 апреля

Звонки принимаются уже сейчас с 09:00 до 18:00. Сотрудники колл-центра просят представиться звонящих и оставить номер для обратной связи. Звонки со всех телефонов – и городских и мобильных, бесплатные. Номер телефона – 8-800-347-0-347.