Прямая линия с главой Башкирии пройдет 19 апреля

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Сейчас сотрудники колл-центра принимают вопросы.
19 апреля в 19:00 на телеканалах Башкирии пройдет разговор Рустэма Хамитова с жителями республики, сообщают «Вести-Башкортостан».
Звонки принимаются уже сейчас с 09:00 до 18:00. Сотрудники колл-центра просят представиться звонящих и оставить номер для обратной связи. Звонки со всех телефонов – и городских и мобильных, бесплатные. Номер телефона – 8-800-347-0-347.
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