Пять дней до выборов: Как готовятся к ним штабы кандидатов в Башкирии

Мы обзвонили штабы кандидатов в президенты России, чтобы узнать, кто и как готовится к выборам 18 марта, когда избиратели решат, кто же будет президентом России в ближайшие 6 лет.

Доверенные лица Путина объездили всю Башкирию

У единственного беспартийного кандидата Владимира Путина в Башкирии четыре доверенных лица: актриса Рушанна Бабич, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, гендиректор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов и гендиректор уфимского аэропорта Александр Андреев.

По словам пресс-секретаря регионального штаба общественной поддержки кандидата в Президенты России Владимира Путина в Башкирии Артема Валиева, они объездили всю республику.

- Последние четыре недели каждый день было по 4-5 встреч с избирателями, - рассказывает Артем Валиев. – Приглашались все желающие. Было много вопросов и наказов к кандидату: от дорог до уровня цен в стране. Штаб занимался организацией этих встреч. Масштабную провели работу.

- Завтра Бахтизин проводит встречу с избирателями в Октябрьском, Бабич – в Кугарчинском и Зианчуринском районах, Андреев – в Архангельском районе и Межгорье, - поделились в штабе. – В четверг будут встречи в Зилаирском, Хайбуллинском, Благоварском и Буздякском районах, в пятницу - в Благовещенске.

Кроме того ежедневно по графику проходили дебаты. Штаб Путина в Уфе от платных дебатов отказался. А в беплатный эфир приезжали и федеральные доверенные лица.

- Вчера, например, был гендиректор «Камаза» Когогин, - сообщил Артем Валиев. – Завтра приедет журналист Евгений Примаков, внук бывшего премьер-министра России, послезавтра ректор МГУ Садовничий.

На каждый избирательный участок в штабе Путина подготовили наблюдателей от кандидата. Будут и волонтеры в качестве общественных наблюдателей.

18 марта штаб будет работать с 8.00 утра круглые сутки. Располагается он по адресу Цюрупы, 17, телефоны: +7 (347) 286-13-32, 286-13-66.

В штабе Грудинина рассчитывают на его победу в Башкирии

Штаб кандидата от КПРФ и блока национально-патриотических сил России Павла Грудинина расположен в офисе рескома компартии в Уфе, на улице Заки Валиди, 7. Телефон объединенного избирательного штаба Грудинина в Уфе - 8-927-964-03-01.

- Первые секретари райкомов отчитались о готовности к выборам, - рассказал Медиакорсети депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин. – На каждый избирательный участок подготовили минимум по два наблюдателя: от самого кандидата и от партии.

По словам Ильгама Галина, в день выборов 18 марта в штабе будут вести параллельный подсчет явки. Каждые 3-4 часа наблюдатели будут сообщать цифры в райкомы, общую цифру будут считать в штабе. Опросы у участков (exit poll) коммунисты вести не будут.

- Мы рассчитываем на победу Грудинина в Башкирии, - сказал ранее первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.

Республика на выборах в Госдуму в 2016 году была лидером по абсолютному количеству голосов за коммунистов. Оптимизм Кутлугужина основан на этом.

15 марта коммунисты проведут автопробег в Уфе от телецентра до ДК УМПО с 11.00 до 15.00.

«Яблоко» обеспечит наблюдателями Уфу, Нефтекамск и Октябрьский

Григорий Явлинский, кандидат от партии «Яблоко» делегировал свои полномочия инструктору регионального отделения партии Эдуарду Полякову в штабе в Уфе по улице Бессонова, 29. Телефон штаба – 253-90-09.

- У нас будут работать назначенные члены комиссий с правом решающего и совещательного голоса, а наблюдатели закроют практически всю Уфу, Нефтекамск и Октябрьский, - рассказал Медиакорсети Эдуард Поляков. – Желающих стать наблюдателями приглашаем и на этой неделе, обучение ведем по интернету.

В день выборов штаб также будет работать круглосуточно.

- Самое главное – будем реагировать на возможные нарушения, - сказал Эдуард Поляков.

ЛПДР агитирует за Жириновского добрыми делами и поездом

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский доверил ведение своих избирательных дел в Башкирии Ляйсан Гариповой, помощнику депутата Госдумы России Ивана Сухарева. Штаб расположен по улице Советской, 18.Телефоны штаба - 246-30-38, 246-61-35.

- Мы готовы к выборам, - рассказал Медиакорсети депутат Госдумы Иван Сухарев. – Наш плюс в том, что мы работаем постоянно, а не от выборов к выборам. Например, у нас есть «Карта добрых дел», из которых видно, кому и чем мы помогли.

За выборную компанию было распространено несколько сотен тысяч агитматериалов, в Башкирии повесили 80 баннеров (в Уфе – 20), а агитпоезд ЛДПР исколесил всю страну несколько раз от Калининграда до Владивостока.

- Только вчера мы побывали в Кумертау, Ишимбаев, Мелеузе, Стерлитамаке и Салавате, где проводили прием граждан и встречи с активом, - сообщил Иван Сухарев. – 16 марта у ДК «Химик» в 18.00 проведем митинг и завершим его автопробегом.

В каждом избирательном участке в Башкирии есть члены комиссии от ЛДПР с правом решающего или совещательного голоса, наблюдатели будут направлены в большинство участков.

В день выборов в штабе будут реагировать на сообщения о нарушениях, оперативно отправляя жалобы в ЦИК Башкирии и ЦИК России.

Штаб Ксении Собчак надеется на искусственный интеллект

Ксения Собчак - кандидат от партии «Гражданская инициатива», но в Уфе начальником ее штаба стал председатель регионального отделения РПР «Парнас» Рафик Дусалиев. Штаб Собчак расположен на улице Менделеева, 130. Телефон: 8-965-668-5075.

В региональном штабе в день голосования рассчитывают на искусственный интеллект. Правда, не до конца решены технические и юридические вопросы.

- Нужны компьютеры большой мощности, - рассказал Медиакорсети заместитель регионального штаба Ксении Собчак Эрик Королев. – Но нам, вполне возможно, окажет помощь владелец самой большой биткоин-фермы в Башкирии.

- Непонятно пока, насколько законно то, что искусственный интеллект будет хранить данные об изображениях лиц, проголосовавших на избирательных участках, - поделился Эрик Королев. – Возможно, это подпадает под закон о персональных данных. Завтра председатель ЦИК России будет давать пресс-конференцию, мы зададим этот вопрос.

Штаб Бориса Титова обеспечит присутствие во всех городах Башкирии

Штаб Бориса Титова, кандидата от Партии Роста, находится в Уфе на улице 50-летия СССР, 48/1. Телефон – 248-46-77.

- Доверенные лица кандидата и наблюдатели будут присутствовать в городах Башкирии, - сказал руководитель избирательного штаба Бориса Титова Руслан Гиндуллин. – Борис Титов планирует приехать в Уфу 16 марта.

То есть последний агитационный день Титов проведет в Уфе. Пока неизвестно точное время, в отеле "Шератон" пройдет его встреча с избирателями.

Агиткомпанию в Уфе штаб вел в форме круглых столов по разным проблемам, например, таким, как доступность кредитов для бизнеса или пенсионная реформа. «Стратегия Роста» - программный документ, который разрабатывался командой Титова не один год. Возможно, что-то из этого документа сможет взять на вооружение кандидат-победитель.

Штабы Максима Сурайкина и Сергея Бабурина в Уфе

Открытых данных о том, что в Уфе действуют штабы кандидатов Максима Сурайкина («Коммунисты России») и Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») мы не нашли.

На странице партии «Коммунисты России» есть контакт в Башкирии: телефон первого секретаря рескома Бориса Нурисламова - 8(963)-895-66-44. Но дозвониться по нему не удалось, при попытке набора можно лишь услышать: «Номер набран неправильно. Повторите попытку». Но в пресс-службе партии нам подсказали, как найти главу регионального штаба. вот его правильный телефон: 8-963-131-4404

- Мы все время уделяем телевидению и радио, стараемся не пропускать ни одних дебатов, - поделился Борис Нурисламов. - А завтра нас, представителей непарламентских партий пригласили на встречу в администрацию главы региона. Точное время встречи пока не знаю.

В Башкирии контролировать ход выборов будут доверенные лица: Борис Нурисламов (Уфа), Максим Хоржевский (Уфа и Уфимский район), Игорь Нурисламов (Белорецк и Зауралье), Нина Рамазанова (Стерлитамак, Мелеуз, Салават).

На сайте Сергея Бабурина baburin2018.ru региональных контактов нет. По телефону горячей линии кандидата +7 800 350-19-29 нам ответили:

- К сожалению, штаба в Уфе нет.