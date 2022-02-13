Горсовет Уфы может отправить мэра Сергея Грекова в отставку уже завтра

Депутаты городского совета Уфы получили сообщения о то, что завтра им необходимо явиться на внеочередное заседание. Повестка пока неизвестна, однако предполагается, что именно завтра они должны будут утвердить отставку уфимского градоначальника Сергея Грекова.

Завтра, 14 февраля, депутаты городского совета Уфы соберутся на внеочередное заседание. Причина такой срочности неизвестна — депутаты еще не получили темы повестки. Как ожидают опрошенные Mkset народные избранники, им предстоит утвердить отставку уфимского градоначальника Сергея Грекова. Ожидается, что заседание пройдет в 17 часов, однако не исключено, что его могут перенести на более позднее время или другой день, говорит собеседник Mkset близкий к городскому совету Уфы. Как ранее мы писали, на прошлой неделе, 11 февраля был запущен процесс по замене мэра Уфы Грекова, на мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Именно Мавлиева, источники Mkset, называют новым ситименеджером Башкирской столицы. Как ожидалось ранее, Мавлиев займет освободившийся после ухода Марата Гарифуллина пост первого заместителя главы городской администрации. После ухода Грекова он станет исполняющим обязанности до утверждения его депутатами городского совета. Однако, прежде чем заняться какую-либо должность в мэрии Уфы, Мавлиева должны отправить в отставку депутаты городского совета Нефтекамска. Ожидалось, что это произойдет в минувшую субботу, 12 февраля, однако заседание перенесли на вторник, 15 февраля. Таким образом в случае завтрашней отставки Грекова, Мавлиев не сможет исполнять обязанности мэра Уфы. Конечно, в том случае, если завтрашнее заседание уфимского горсовета не перенесут на более поздний срок.

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