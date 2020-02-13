Сегодня глава Белорецкого района Башкирии Владислав Миронов может покинуть свой пост

Владислав Миронов, глава Белорецкого района Башкирии, сложит свои полномочия. Рассмотрение этого вопроса должно быть вынесено на повестку сегодняшнего заседания районного совета депутатов. Об этом сообщил источник Медиакорсети.

По его словам, заседание райсовета намечено на 15:00 часов. Кроме того, собеседник сетевого издания уточняет, что в заседании примет участие Александр Лихачев, заместитель руководителя аппарата правительства Башкирии.

Напомним, сообщения о возможном уходе Владислава Миронова с поста главы района появились еще несколько месяцев назад. По некоторым данным, его место может занять экс-министр молодежной политики и спорта республики Андрей Иванюта. Ныне бывший чиновник в числе народных избранников – он является заместителем комитета Госсобрания Башкирии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, являясь депутатом от Белорецкого района.

Владислав Миронов возглавляет Белорецкий район с 2010 года. В последнее время район известен скандалами вокруг обеспечения сирот социальным жильем.

В администрации района сообщили, что заседание местных парламентариев действительно планировалось на сегодня, но затруднились уточнить, состоится оно действительно.