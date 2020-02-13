Председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии уволили официально

Сегодня, 13 февраля, стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал распоряжение об освобождении от занимаемой должности председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии Руслана Мирсаяпова. Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

По официально информации, Руслан Мирсаяпов расстался с должностью по собственному желанию. Его дальнейшая судьба не афишируется. Пока чиновник находится в отпуске.

Тем временем, в СМИ появилась информация о том, что преемницей Мирсаяпова на посту главы Госкомитета может стать 26-летняя москвичка Маргарита Болычева, которая в данный момент руководит Офис-группой Конгресс-бюро Башкортостана.