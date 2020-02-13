«Мне не стыдно»: Владислав Миронов покинул пост главы Белорецкого района Башкирии

Как сообщала ранее Медиакорсеть, сегодня, 13 февраля, в Совете депутатов Белорецкого района Башкирии приняли отставку Владислава Миронова, возглавлявшего муниципальный район последние 10 лет.

Мне не стыдно за свою работу. Все эти годы мы возводили и ремонтировали школы, больницы и детские сады. Строили дома, благоустраивали скверы и дворы. Строили и обновляли дороги — я всегда стремился, чтобы они были лучшими в республике. И это было приоритетом в моей работе. Развивали образование, здравоохранение, культуру, спорт. Стремились делать жизнь белоречан лучше

, — отметил Миронов в прощальной речи.

Он также сообщил, что переходит на другую работу, но не уточнил, куда именно.

Напомним, о возможной отставке Владислава Миронова башкирские СМИ сообщали несколько месяцев назад. На его место прочат экс-министра молодежной политики и спорта РБ Андрея Иванюту. Как стало известно сегодня, Иванюта уже досрочно отрекся от депутатского мандата в Курултае. Он подтвердил изданию «Ъ-Уфа», что получал предложение возглавить Белорецкий район после Владислава Миронова.

Напомним, что в последние годы имя Миронова связывали с крупными скандалами вокруг обеспечения сирот социальным жильем. В частности, Медиакорсеть подробно писала о том, как в Белорецком районе Башкирии явно делают коррупционный бизнес на детях-сиротах, нуждающихся в жилье. В первом материале в рамках нашего расследования мы рассказывали, как районная администрация отказывала брату и сестре Шайхутдиновым в жилье, заявляя, что они могут жить в старом разрушенном доме в 70 км от райцентра.

Выяснилось, что случай Шайхутдиновых - не единичный. Многим сиротам предлагали именно ветхие дома. И есть веские основания полагать, что такое отношение к сиротам могло довести одного из них до гибели. Чиновники района были убеждены в том, что сироты могут и должны жить в домах без коммуникаций, без пола и отопления.