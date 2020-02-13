Леонид Никитинский специально прибыл в Уфу для того, чтобы внимательнее разобраться в деле Айрата Дильмухаметова, пообщаться с его соратниками, членами регионального СПЧ, а также матерью политика, которого ранее признали политзаключенным.

В частности, сегодня, 13 февраля, он дал интервью члену СПЧ при главе Башкирии, шеф-редактору «Эхо Москвы в Уфе» для программы «Персонально ваш».

Леонид Никитинский признался, что он не смог ознакомиться со статьями Дильмухаметова, поскольку «не нашел их в интернете» в связи с их изъятием из публичного доступа.

«У меня был выбор - знакомиться с делом в качестве журналиста «Новой газеты» или члена СПЧ. Я выбрал последнее.

Мне захотелось встретиться с представителями власти в республики и понять их точку зрения о развитии этого дела и сразу скажу, что фактически мне этого, к сожалению, не удалось сделать.

Впечатлений у меня много. Уже есть впечатления о личности человека. Я пообщался с его друзьями, с мамой, почитал о нем, посмотрел, послушал его ролики, реплики. В его деле трудно провести грань между национализмом и национальностью. Да, его мироощущение строится вокруг того, что он башкир. И в этом нет ничего страшного.

Но я могу сказать, что он говорил больше о политике центра, который слабо развивает регионы. Это же вообще не националистическая тематика, а обычная такая региональная повестка, которую я встречал во многих регионах страны: и в Сибири и на Дальнем Востоке. Я сам коренной москвич, но считаю несправедливым перераспределение доходов и расходов между столицей и регионами».

По словам Никитинского,

«Айрат – это не болезнь, а симптом. Есть проблема. Он ее поднимает. И это проблема никуда не денется от того, что его посадили. Он просто публичный политик, несмотря на то, что сидит в тюрьме. В отличие многих ответственных лиц в стране и республике, которые являются политиками подковерными».

Леонид Никитинский заявил, что в деле Айрата Дильмухаметова может помочь только «политическая воля». Он также сообщил, что широкая общественная поддержка может порой даже навредить тому, о кому говорит эта общественность.

«Я могу привести несколько примеров, когда на заседании СПЧ президенту назывались определенные фамилии, и тем людям впоследствии становилось хуже. В частности, для Льва Пономарева. Но в деле Дильмухаметова публичность будет на пользу. О нем никто не знал на федеральном уровне, но сейчас будут знать все. Причем будут знать и на европейском уровне, потому что Айрат этого заслуживает».

Напомним, ранее следователи ФСБ по РБ вызывали на допрос журналистов трех изданий республики на допрос по делу Айрата Дильмухаметова.

Первым из журналистов, 28 января, на допросе в УФСБ по РБ побывал обозреватель портала ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который позднее пояснил, что суть бесед со следователем сводилась к уточнению обстоятельств подготовки материалов об Айрате Дильмухаметове, а также к тому, что он знает об объявленном Айратом Дильмухаметовым сборе средств.

29 января во второй половине дня на допрос в ФСБ вызван журналист портала Idel.Реалии (радиостанция «Свобода») Артур Асафьев, он пояснил Медиакорсети, что темой для его общения с сотрудниками ведомства могут быть также прошлые публикации о Дильмухаметове, которые были сделаны еще до его ареста.

30 января на допрос явился шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе», член СПЧ при главе РБ Руслан Валиев.

Также добавим, что 24 января 2020 года в отношении Айрата Дильмухаметова возбудили уже пятое уголовное дело. Уголовное производство начато по ст. 283.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Следствие считает, что у своих последователей Айрат Дильмухаметов формировал страх за будущее.

В постановлении, которое подписал следователь ФСБ Сергей Корепанов, говорится, что Айрат Дильмухаметов, обращаясь ко всем неравнодушным с призывом финансово помочь борьбе за «новую четвертую башкирскую республику», указал реквизиты карты Сбербанка, которая оформлена на его мать, Агиляш Самеевну Дильмухаметову.

Кроме того, следователи сообщают, что подобные призывы финансировать деятельность группы Дильмухаметов допустил около шести раз в период с июля по ноябрь 2018 года.

Обоснованием для обвинений вновь послужила психолого-лингвистическая экспертиза от 25 сентября 2019 года. В ней говорится о том, что Айрат Дильмухаметов применил «ряд воздействий на психику читателя, сформировав у них страх за свое будущее. При этом из статьи и роликов следует, что заплатив средства, политик «решит все проблемы».

Напомним, ранее Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста политику, которого еще в 2016 году общество «Мемориал» признало политзаключенным. Срок содержания под стражей Айрата Дильмухаметова продлили до 6 марта.

В общей сложности политик находится под стражей почти год. Он был задержан в марте 2019 года. По версии следствия, в одном из видеороликов на YouTube Айрат Дильмухаметов высказывался в поддержку членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». В его доме были проведены обыски. Это четвертое уголовное дело против него.