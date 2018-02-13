Специалисты ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Башкирии

Пара долгосрочных наблюдателей будет работать в регионе на протяжении нескольких недель.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит в Уфу пару долгосрочных наблюдателей, сообщает «РИА Новости».

Двое наблюдателей будут следить за всеми аспектами предвыборной гонки в Уфе, на протяжении нескольких недель, непосредственно в день выборов к ним присоединятся ещё и краткосрочные наблюдатели.

Как сообщает агентство, всего на территории России будет работать 60 «долгосрочников» из разных стран мира.

- Миссия планирует организовать наблюдение в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Рязани, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Оренбурге, Уфе и Владивостоке, - сообщил собеседник агентства.

Так же специалистов из БДИПЧ будут принимать в Перми, Липецке, Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске.

Стоит отметить, что в списке регионов, где будет осуществляться долгосрочное наблюдение, нет ни одного региона Северного Кавказа.

Что касается краткосрочного наблюдения, то накануне выборов в Россию приедут 420 наблюдателей, которые будут работать во всех регионах.