Рустэм Хамитов посетил технопарк и коворкинг в Стерлитамаке

Глава Башкирии принял участие в выездном заседании коллегии министерства промышленности и инновационной политики РБ.

В рамках рабочего визита глава Башкирии посетил сегодня промышленный технопарк «Инмаш», предприятие по изготовлению лифтового оборудования «РУСКО ЛИФТ», а также Стерлитамакский филиал БашГУ. В университете Рустэму Хамитову презентовали новый детский технопарк и первую на юге республики коворкинг-зону «13 этаж» бизнес-акселератора LIFT СФ БашГУ.

Ректор БашГУ Николай Морозкин, директор Стерлитамакского филиала БашГУ Алексей Ковальский и руководители проектов и подразделений вуза рассказали о развитии передовых научных направлений.

– За последние два года в филиале на базе технопарка были открыты площадки прототипирования, электроники, механики, беспилотников, а также НОЦ «Промышленная робототехника и медицинская физика», – рассказал Николай Морозкин. – В числе приоритетных направлений филиала – IT-сфера. С 2017 года работает бизнес-акселератор LIFT, сейчас запущен коворкинг, где молодые предприниматели будут развивать свои стартапы и компании.

– Сегодня в бизнес-акселераторе LIFT реализуется 3 проекта: «Электронная игровая школа», «PANACEA. CLOUD» и «LIFEFILM», в планах – развитие «Венчурного акселератора» и «Курсов по интернет-предпринимательству от ФРИИ», – отметил директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. – Авторы этих проектов являются обладателями различных грантов, победителями хакатонов и научных конкурсов. К примеру,«Электронная игровая школа» получила финансирование более 4 млн. рублей в конкурсе грантов Правительства РБ на развитие электронного образования.

Он рассказал о команде Руслана Каримова, авторе и разработчике проекта "Электронная игровая шкоал", они апробируют технологию в 44 школах Башкирии. Новая цель – создать лабораторию гейм-дизайна и виртуальной реальности, которая в дальнейшем может стать базой для открытия направления магистратуры. Для реализации амбициозного проекта требуется финансирование.

– Конечно, мы должны создавать устойчивое ядро специалистов, которые развивают перспективные направления, и для этого требуются вложения, – отметил Рустэм Хамитов. – Но прежде нам необходимо четкое понимание, что мы получаем на выходе. Подготовьте структурированный подход, опишите точки входа, процессы и главное – предполагаемые результаты работы. Буду ждать такой доклад на совете по науке и образованию, и затем мы будем принимать взвешенные решения.