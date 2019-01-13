Госкомитет Башкирии по мониторингу возглавил еще один чиновник из Красногорска

Накануне, 12 января, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении исполняющим обязанности председателя Госкомитета республики по мониторингу социально-экономического развития. Это кресло занял бывший чиновник администрации Красногорска Денис Булатов. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Денис Булатов приступит к исполнению своих обязанностей с 14 января и, скорее всего, будет официально представлен на утреннем оперативном совещании правительства РБ.

До своего назначения Денис Булатов руководил «Красногорским центром торгов», а также являлся соучредителем НКО по развитию предпринимательства.

Ранее главой Госкоммониторинга РБ был Нияз Фазылов, который был назначен на данную должность в августе 2018 года.

Таким образом Денис Булатов пополнил список бывших сотрудников различных учреждений Красногорска, которые вслед за Радием Хабировым переехали в Уфу. Теперь их уже около десятка или даже больше.

Примечательно, что найти фотографию Дениса Булатова в открытом доступе не удалось.

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