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Госкомитет Башкирии по мониторингу возглавил еще один чиновник из Красногорска
Сюжеты:
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Госкомитет Башкирии по мониторингу возглавил еще один чиновник из Красногорска

13 января, 10:28ПолитикаТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
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