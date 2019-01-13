Госкомитет Башкирии по мониторингу возглавил еще один чиновник из Красногорска
Эту должность получил Денис Булатов.
Накануне, 12 января, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении исполняющим обязанности председателя Госкомитета республики по мониторингу социально-экономического развития. Это кресло занял бывший чиновник администрации Красногорска Денис Булатов. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Денис Булатов приступит к исполнению своих обязанностей с 14 января и, скорее всего, будет официально представлен на утреннем оперативном совещании правительства РБ.
До своего назначения Денис Булатов руководил «Красногорским центром торгов», а также являлся соучредителем НКО по развитию предпринимательства.
Ранее главой Госкоммониторинга РБ был Нияз Фазылов, который был назначен на данную должность в августе 2018 года.
Таким образом Денис Булатов пополнил список бывших сотрудников различных учреждений Красногорска, которые вслед за Радием Хабировым переехали в Уфу. Теперь их уже около десятка или даже больше.
Примечательно, что найти фотографию Дениса Булатова в открытом доступе не удалось.
Для справки
Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития был образован указом экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова «в целях формирования и развития системы социально-экономического мониторинга региона и формирования информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики» для реализации национальной программы президента РФ Владимира Путина, рассчитанной до 2024 года.
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