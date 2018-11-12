Великобритания вновь попросила Россию соблюдать международные договоры

Лондон готов к улучшению отношений с Москвой, однако та должна играть по правилам. Об этом пишет RNS.

Мэй выступит с речью на банкете лорда-мэра лондонского Сити. Там она призовет Россию перестать совершать нападения по всему миру и соблюдать свои обязанности в качестве члена Совета безопасности ООН. Лондон готов к конструктивному диалогу с Москвой.

Британский премьер собирается выразить благодарность мировому сообществу, которое единодушно осудило отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также попытку устроить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.

На вышеперечисленные преступления мир дал РФ коллективный ответ, что показало единство западных стран. Угроза со стороны Москвы вполне реальна, однако решимость союзников защищать свои ценности, демократию и граждан непоколебима, сказала Мэй.

Политик добавила, что массовая высылка российских шпионов из Европы «на долгие годы» ухудшит возможности России в данной сфере.

Напомним, в начале марта текущего года в британском Солсбери было совершено покушение на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Та свою причастность к попытке двойного убийства отрицает.