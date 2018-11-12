В Башкирии ушел в отставку первый глава муниципалитета при Радии Хабирове
Глава администрации Гафурийского района Рамиль Бухаров сложил полномочия.
Глава администрации Гафурийского района Рамиль Бухаров сложил свои полномочия, сообщил Медиакорсети информированный источник. Сегодня состоялась сессия районного Совета, на котором было принято его заявление об отставке.
Ранее сообщалось, что в суде рассматривается дело о предоставлении его матери квартиры в Красноусольске.
Новым главой района стал Фанзиль Чингизов.
Справка. Чингизов Фанзиль Фаизович родился 21 мая 1969 года в д. Мукаево Кармаскалинского района. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История».
Трудовую деятельность начал в 1993 году в Кармаскалинском районе заместителем председателя Ассоциации крестьянских хозяйств имени З. Валиди по коммерции.
В 1994–1997 годах – учитель истории, директор средней общеобразовательной школы д. Нижний Тюкунь Кармаскалинского района. В 1997–1999 годах – директор средней общеобразовательной школы с. Прибельский Кармаскалинского района.
В 1999–2009 годах – начальник отдела образования администрации Кармаскалинского района Республики Башкортостан.
В 2009–2011 годах – заместитель заведующего отделом образования и науки, заведующий отделом культуры, спорта, средств массовой информации, по делам молодежи и межнациональных отношений, заведующий отделом развития гуманитарной сферы, молодежной политики и спорта Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2011–2018 годах – глава администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
29 сентября - 2 ноября 2018 - вице-премьер правительства Башкирии.