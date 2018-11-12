Фото: kremlin.ru
Российский политик объяснил нежелание Трампа поприветствовать Порошенко
Сегодня, 17:57Политика
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Российский политический деятель Алексей Пушков в своей Twitter-публикации рассказал, почему президент США Дональд Трамп воздержался от рукопожатия с лидером Украины Петром Порошенко во время празднования 100-летнего юбилея со дня окончания Первой мировой войны.
Как сообщает газета «Известия» 12 ноября, по словам Пушкова, нынешняя Украина для американского президента, это - «слабая, докучливая страна». Этим и объясняется поведение Трампа.
Праздничные мероприятия проходили в Париже 11 ноября. На видеозаписях с церемонии видно, как Дональд Трамп вместе с супругой приветствуют глав государств. Однако Петра Порошенко лидер США предпочел не заметить.
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