Российский политик объяснил нежелание Трампа поприветствовать Порошенко

Как сообщает газета «Известия» 12 ноября, по словам Пушкова, нынешняя Украина для американского президента, это - «слабая, докучливая страна». Этим и объясняется поведение Трампа.

Праздничные мероприятия проходили в Париже 11 ноября. На видеозаписях с церемонии видно, как Дональд Трамп вместе с супругой приветствуют глав государств. Однако Петра Порошенко лидер США предпочел не заметить.