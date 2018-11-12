На погон главы МВД по Башкирии упала звезда

В день своего профессионального праздника – Дня полиции – глава МВД по Башкирии получил очередное звание: генерал-лейтенант. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В начале года Роман Деев из рук своего руководителя, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, получил медаль "За заслуги перед Отечеством II степени" за положительные результаты оперативно-служебной деятельности возглавляемого подразделения.