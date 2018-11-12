На погон главы МВД по Башкирии упала звезда

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Роман Деев получил повышение.
В день своего профессионального праздника – Дня полиции – глава МВД по Башкирии получил очередное звание: генерал-лейтенант. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В начале года Роман Деев из рук своего руководителя, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, получил медаль "За заслуги перед Отечеством II степени" за положительные результаты оперативно-служебной деятельности возглавляемого подразделения.
Напомним, Роман Деев возглавил МВД по Башкирии в 2017 году.
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