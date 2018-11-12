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На погон главы МВД по Башкирии упала звезда
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На погон главы МВД по Башкирии упала звезда

Сегодня, 13:09ПолитикаМарат ГареевФото: МВД по РБ
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