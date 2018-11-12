Министр финансов Франции призвал к созданию общеевропейской империи

Как информирует газета «Известия» от 12 ноября, ле Мэр видит будущее европейских стран в том, что они смогут сами определять политические правила и защищать свои интересы. При этом Европа должна остаться мирной империей, ориентирующейся на экологическую безопасность. Глава ведомства добавил, что для этого нужны будут усилия целого поколения.