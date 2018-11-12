Фото: pxhere.com
Министр финансов Франции призвал к созданию общеевропейской империи
Сегодня, 18:03Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава французского министерства финансов Брюно ле Мэр в интервью изданию Handelsblatt призвал глав государств к тому, чтобы Европа стала такой же империей, какими в настоящее время являются США и Китай.
Как информирует газета «Известия» от 12 ноября, ле Мэр видит будущее европейских стран в том, что они смогут сами определять политические правила и защищать свои интересы. При этом Европа должна остаться мирной империей, ориентирующейся на экологическую безопасность. Глава ведомства добавил, что для этого нужны будут усилия целого поколения.
Министр отметил, что объединенная европейская империя должна базироваться на правовых принципах. Чтобы достичь этой цели, ле Мэр призывает власти открыто противостоять санкциям США, ограничивающим рыночные отношения с Ираном.
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 ноября призвал глав государств к созданию единой европейской армии, которая могла бы обеспечить безопасность стран ЕС.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей