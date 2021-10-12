В Башкирию с визитом прилетел президент Татарстана Рустам Минниханов

Напомним, что о визите Рустама Минниханова в Башкирию было известно еще на прошлой неделе, когда главы двух республик встретились на форуме в Санкт-Петербурге. Если судить по фотографиям с мероприятия, то встреча прошла в не менее дружественной обстановке: мужчины обнялись и забыли о социальной дистанции, а глава Башкирии и вовсе находился без маски.