Стало известно, что сегодня, 12 октября, в Башкирию с визитом прилетел президент Татарстана Рустам Минниханов и директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Известно, что цель визита — посещение учебного центра УМПО и авиастроительного предприятия в Кумертау КумАПП.
Так, в аэропорту Уфы гостей встретил лично Радий Хабиров, однако особенно тепло он поприветствовал главу соседней республики — Рустама Минниханова.
Напомним, что о визите Рустама Минниханова в Башкирию было известно еще на прошлой неделе, когда главы двух республик встретились на форуме в Санкт-Петербурге. Если судить по фотографиям с мероприятия, то встреча прошла в не менее дружественной обстановке: мужчины обнялись и забыли о социальной дистанции, а глава Башкирии и вовсе находился без маски.
Отметим, что на форуме Радий Хабиров также договорился о разговоре с Миннихановым, но уже во время его визита в Башкирию.
— Там будет время пообщаться? А то поговорить надо, — уточнил Хабиров.
Итогом встречи в Питере стала совместная фотография, которую Радий Хабиров подписал так: «Мне кажется, фото говорит само за себя».