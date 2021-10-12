Уфимец сообщил о вырубке деревьев на территории бывшего клуба «А-кафе»

Несмотря на то, что жители города говорят об отсутствии паспорта объекта на возведенном заборе, в мэрии сообщили, что застройщиком является Т. Б. Уварова, у которой есть разрешение до 2024 года. На данный момент рабочие уже сняли покрытие крыши.

Житель Уфы направил письмо на сайт электронной приемной органов власти республики о том, что видел вырубку деревьев рядом с парком. «Я сам видел, как были повалены три дерева, падение одного дерева было запечатлено на видео. Уфа - промышленный город. Это увеселительное учреждение прилегает к парку, почему им разрешено рубить городские деревья? Это неправильно. Вырубку я видел 09 октября около 9 часов утра, ” — сообщается в письме. В мэрии получить оперативный комментарий о вырубке не удалось. Напомним, что ранее в Уфе на Советской площади произошла массовая вырубка вековых лип, что возмутило жителей города. Также жители Башкирии и активисты сообщали о вырубке деревьев на Инзерских зубчатках, на пересечении улиц Шафиева и Зорге в Уфе, в селе Кушнаренково, на бульваре Ибрагимова в Уфе, а также в Учалинском районе Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter