Уфимец сообщил о вырубке деревьев на территории бывшего клуба «А-кафе»

Уфимец сообщил о вырубке деревьев на территории бывшего клуба «А-кафе»
Уфимец сообщил о вырубке деревьев на территории бывшего клуба «А-кафе»
Вчера, 14:12ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: kommersant.ru
Несмотря на то, что жители города говорят об отсутствии паспорта объекта на возведенном заборе, в мэрии сообщили, что застройщиком является Т. Б. Уварова, у которой есть разрешение до 2024 года. На данный момент рабочие уже сняли покрытие крыши.

Житель Уфы направил письмо на сайт электронной приемной органов власти республики о том, что видел вырубку деревьев рядом с парком.

«Я сам видел, как были повалены три дерева, падение одного дерева было запечатлено на видео. Уфа - промышленный город. Это увеселительное учреждение прилегает к парку, почему им разрешено рубить городские деревья? Это неправильно. Вырубку я видел 09 октября около 9 часов утра, ” — сообщается в письме.

В мэрии получить оперативный комментарий о вырубке не удалось.

Напомним, что ранее в Уфе на Советской площади произошла массовая вырубка вековых лип, что возмутило жителей города. Также жители Башкирии и активисты сообщали о вырубке деревьев на Инзерских зубчатках, на пересечении улиц Шафиева и Зорге в Уфе, в селе Кушнаренково, на бульваре Ибрагимова в Уфе, а также в Учалинском районе Башкирии.

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