Глава Башкирии поставил «двойку» министру ЖКХ Алану Марзаеву

Глава Башкирии поставил «двойку» министру ЖКХ Алану Марзаеву
Глава Башкирии поставил «двойку» министру ЖКХ Алану Марзаеву
Вчера, 09:06ПолитикаЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Хабирову не понравился доклад о высадке деревьев в Башкирии.

Сегодня на оперативном совещании глава Башкирии поставил «двойку» за доклад МинЖКХ Алану Марзаеву. Так, в докладе подводились итоги республиканской акции «Зеленая Башкирия», однако Радия Хабирова, судя по всему, такие итоги не порадовали. В частности, глава вспомнил о неисполненной договоренности, согласно которой высадка деревьев должна происходить в 4 этапа.

— Задание мое вы не выполнили, двойку получили. <…> Я вам два раза звонил и объяснял какой я хочу получить от вас доклад. Вы ни слова не сказали о поливе. Вы слушайте меня, пожалуйста, серьезно, когда я говорю, — подчеркнул глава Башкирии.

Так, Алану Марзаеву было поручено доработать данный вопрос с главами муниципалитетов и выступить снова уже через месяц.

Напомним, что Радий Хабиров высказывал свое недовольство работой Алана Марзева, когда тот занимал еще пост министра транспорта Башкирии. В частности, глава региона не раз грозил чиновнику увольнением за высокую смертность на дорогах. По словам Хабирова, Марзаев регулярно отчитывался об ухудшающейся ситуации, но решений не предлагал.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы