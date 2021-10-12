Глава Башкирии поставил «двойку» министру ЖКХ Алану Марзаеву

Сегодня на оперативном совещании глава Башкирии поставил «двойку» за доклад МинЖКХ Алану Марзаеву. Так, в докладе подводились итоги республиканской акции «Зеленая Башкирия», однако Радия Хабирова, судя по всему, такие итоги не порадовали. В частности, глава вспомнил о неисполненной договоренности, согласно которой высадка деревьев должна происходить в 4 этапа.
— Задание мое вы не выполнили, двойку получили. <…> Я вам два раза звонил и объяснял какой я хочу получить от вас доклад. Вы ни слова не сказали о поливе. Вы слушайте меня, пожалуйста, серьезно, когда я говорю, — подчеркнул глава Башкирии.
Так, Алану Марзаеву было поручено доработать данный вопрос с главами муниципалитетов и выступить снова уже через месяц.
Напомним, что Радий Хабиров высказывал свое недовольство работой Алана Марзева, когда тот занимал еще пост министра транспорта Башкирии. В частности, глава региона не раз грозил чиновнику увольнением за высокую смертность на дорогах. По словам Хабирова, Марзаев регулярно отчитывался об ухудшающейся ситуации, но решений не предлагал.