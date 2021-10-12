Глава Башкирии поставил «двойку» министру ЖКХ Алану Марзаеву

— Задание мое вы не выполнили, двойку получили. <…> Я вам два раза звонил и объяснял какой я хочу получить от вас доклад. Вы ни слова не сказали о поливе. Вы слушайте меня, пожалуйста, серьезно, когда я говорю, — подчеркнул глава Башкирии.