Экс-глава ГИБДД Башкирии вошел в антикоррупционный комитет Госдумы

Как известно на прошедших выборах Гильмутдинов был избран депутатом, сегодня стало известно о том, что он вошел в состав антикоррупционного комитета.

Динар Гильмутдинов, известный жителям Башкирии как бывший руководитель региональной ГИБДД, вошел в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы России. Данную информацию озвучил руководитель башкирского отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Сегодня, 12 октября состоялось первое заседание Госдумы нового созыва. Сегодня в соцсетях Гильмутдинова появилось сразу три поста, в одном из которых он и сообщил о своем первом рабочем дне в Госдуме. Также он опубликовал в соцсети и обращение к аудитории, в котором в том числе поблагодарил за оказанное доверие. На своем посту Гильмутдинов запомнился жителям активным пользователем социальных сетей, также запомнили его и как руководителя, который не забывал работу на земле и даже выходил на рейды с подчиненными. А результаты работы и актуальные проблемы с ним вполне можно было обсудить в ходе прямого эфира в социальной сети. Но не обошлось тут и без ложки дегтя, в данный момент в Башкирии активно ведется расследование мартовского инцидента, тогда в Уфе задержали сотрудников республиканского МРЭО, сотрудников тогда вывели непосредственно с оперативки. МРЭО это отдельное подразделение в структуре ГИБДД, которое отвечает за регистрацию транспортных средств и принимает экзамены.

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