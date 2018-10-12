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Замглавы Красногорска Дмитрия Сергеева уволили в связи с утратой доверия
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Замглавы Красногорска Дмитрия Сергеева уволили в связи с утратой доверия

Сегодня, 12:01ПолитикаНадежда Валитова
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