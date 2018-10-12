Замглавы Красногорска Дмитрия Сергеева уволили в связи с утратой доверия

- Главная задача, которую я для себя сейчас вижу – оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде. И, конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья, - написал Радий Хабиров.