Замглавы Красногорска Дмитрия Сергеева уволили в связи с утратой доверия
В Генеральной прокуратуре сообщили, что это связано коррупционными нарушениями.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, заместитель главы городского округа Красногорск Московской области не в полном объеме представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Прокуратура внесла главе Красногорска представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
- В настоящее время заместитель главы администрации уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия, - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, 10 октября 2017 года Сергеева назначили исполняющим обязанности заместителя главы администрации Красногорска. Его представлял лично Радий Хабиров.
Известно, что Дмитрий Сергеев трижды избирался в Совет депутатов городского поселения Красногорск. В апреле 2017 года возглавил муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное предприятие». В сентябре 2017 г. вошел в состав Общественной палаты г.о. Красногорск 3 созыва.
Радий Хабиров накануне был назначен Владимиром Путиным врио главы республики Башкортостан. Новый руководитель республики заявил, что готов оправдать доверие главы государства.
- Главная задача, которую я для себя сейчас вижу – оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде. И, конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья, - написал Радий Хабиров.
Напомним, накануне бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, сообщил о своем желании уйти в отставку. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Радий Хабиров.