Центризбирком: Выборы главы Башкирии пройдут в сентябре

Сегодня, 12 октября, представители Центризбиркома сообщили о том, что выборы главы Башкирии пройдут, как и было намечено, в единый день голосования — во второе воскресенье сентября 2019 года. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан». Досрочных выборов главы республики в регионе пока не предвидится.

- Это предусмотрено действующим законодательством, если только, конечно, оно не изменится, о чем разговоры ведутся давно. Но даже если изменится, вряд ли оно успеет вступить в силу в ближайшее время, чтобы выборы главы прошли в марте 2019 года,- пояснил представитель Центризбиркома.