«Редкие, но сладкие минуты»: Гульшат Хамитова поделилась снимком с внуками
Супруга экс-главы выложила в инстаграм трогательное фото.
Сегодня ночью, 12 октября, супруга Рустэма Хамитова опубликовала в инстаграм семейное фото с внуками: экс-глава Башкирии в первый день отставки проводит время со своими близкими.В комментариях пользователи начали поздравлять Гульшат Гафуровну с заслуженным отдыхом.
-Спасибо большое за долгие годы бескорыстного и честного труда на благо малой родины. Вы для нас были и есть пример, - пишет Светлана Егорова.
-Хороший семьянин - хороший руководитель, хороший руководитель - хороший семьянин, - отмечает Эльвира Нагаева.
-Счастья, удачи, здоровья вашей семье, - пожелала директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова.
Напомним, 11 октября Рустэм Хамитов досрочно подал в отставку, направив соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Радий Хабиров.