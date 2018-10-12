«Редкие, но сладкие минуты»: Гульшат Хамитова поделилась снимком с внуками

Сегодня ночью, 12 октября, супруга Рустэма Хамитова опубликовала в инстаграм семейное фото с внуками: экс-глава Башкирии в первый день отставки проводит время со своими близкими.В комментариях пользователи начали поздравлять Гульшат Гафуровну с заслуженным отдыхом.

-Спасибо большое за долгие годы бескорыстного и честного труда на благо малой родины. Вы для нас были и есть пример, - пишет Светлана Егорова.